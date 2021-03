Araos é liberado pelo Corinthians para se juntar à seleção chilena em amistoso

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

O meio-campista Angelo Araos foi liberado pela diretoria do Corinthians para disputar, pela seleção chilena, amistoso contra a Bolívia. O jogador foi convocado pelo técnico Martín Lasarte para compor o elenco que entrará em campo na sexta-feira, dia 26, em Rancagua, no Chile.

Continua depois da publicidade

O elenco do Corinthians recebeu folga na sexta-feira e neste sábado, uma vez que houve adiamento de partidas do Campeonato Paulista devido à medidas para desacelerar o contágio de covid-19. Assim, haverá treino da equipe apenas no domingo, quando Araos deverá participar, no CT Joaquim Grava. Já na segunda-feira, o jogador deve embarcar para o Chile.

Além de Araos, foram convocados pelo treinador Lasarte também César Pinares, do Grêmio, e Carlos Palácios, que atua no Internacional. É esperado o retorno do atleta na sexta-feira, assim que houver o término da partida.

Advertisement

Araos teve uma participação de poucos minutos nos jogos do Corinthians nesta temporada, em quatro jogos do Campeonato Paulista e um da Copa do Brasil. A participação do jogador foi de apenas 7 minutos, quando jogou contra a Ponte Preta.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].