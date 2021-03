Time do ala Alex Garcia conquista o Jogo das Estrelas do NBB, no Rio

Por Estadão - Estadão 9

O time comandado por Alex Garcia, do Bauru, ganhou neste sábado o Jogo das Estrelas do NBB. O evento teve um novo formato e foi disputado no Tijuca Tênis Clube, no Rio, com uma outra proposta. Um torneio em tiro curto entre quatro equipes e que serviu para arrecadar dinheiro para entidades que auxiliam no combate à covid-19.

Além de Alex Garcia, Georginho, Shamell e Marquinhos foram os capitães. Cada um montou o próprio time e indicou qual entidade defenderia. A competição teve jogos de dez minutos. Na final, o time de Alex, que eliminou o de Marquinhos, bateu o de Georginho, que havia eliminado o de Shamell, por 26 a 16.

Com o resultado, a Creche Maria Ribeiro, em Bauru, vai ficar com 70% do total arrecadado – ainda não divulgado, mas a expectativa era arrecadar pelo menos R$ 100 mil. A verba veio de doações feitas pela internet. A instituição escolhida por Alex e trabalha com crianças de 1 a 7 anos de famílias com baixa renda, moradoras do bairro Vila Falcão e regiões próximas. As outras três entidades vão dividir entre si os 30% restantes. “É um momento difícil, mas procuramos usar o nosso trabalho para amenizar um pouco da dor das pessoas”, disse Alex.

O evento foi realizado no Rio após as restrições para atividade esportivas em São Paulo impostas pelo governador João Doria entrarem em vigor. A princípio, o Jogo das Estrelas seria no Maracanãzinho, mas depois foi transferido para o Tijuca Tênis Clube. Por causa da pandemia, a organização mudou o plano e adotou um rígido protocolo de segurança.

Estadao Conteudo

