CCR: tráfego de veículos na via Oeste cai 9,4% na semana até 18 de março

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Em comunicado ao mercado publicado na manhã deste sábado, a CCR informou que o tráfego total de veículos na concessionária Via Oeste caiu 9,4% na semana entre 12 e 18 de março de 2021, em comparação com igual período de 2020. Por segmento, o tráfego de veículos comerciais aumentou 2,3%, enquanto a movimentação de veículos de passeio diminuiu 19,3% na mesma base comparativa semanal.

Continua depois da publicidade

No acumulado do ano até 18 de março de 2021, o trânsito total de veículos pela Via Oeste recuou 4,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Por segmento, o tráfego de veículos de passeio caiu 11,9%, ao passo que a movimentação de veículos comerciais aumentou 6,8% nesse atual exercício, na comparação com igual período acumulado de 2020.

Ernani Fagundes

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].