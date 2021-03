Flamengo deslancha no segundo tempo e vence o Resende no Maracanã

Por Estadão - Estadão 9

Efetivo no segundo tempo, o Flamengo voltou a campo na noite desta sexta-feira e venceu o Resende por 4 a 1, no Maracanã, no Rio, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Vitinho, Pedro e Rodrigo Muniz (duas vezes) marcaram os gols do Flamengo, e Paulo Victor descontou para o adversário, todos os gols na etapa final.

O confronto marcou a estreia de seis jogadores do elenco principal do Flamengo na temporada 2021, uma vez que iniciaram como titulares na partida o goleiro Hugo Souza, zagueiros Bruno Viana e Léo Pereira; lateral-esquerdo Renê; e atacantes Vitinho e Pedro.

Até então o time vinha sendo escalado apenas com jogadores do time sub-20, inclusive sendo dirigido por Maurício Souza, já que Rogério Ceni também ganhou férias após o título do Campeonato Brasileiro da Série A.

A vitória é importante para recolocar o Flamengo na liderança do campeonato, agora com nove pontos dois pontos a mais que o vice-líder Volta Redonda. Já o Resende ficou com os mesmos quatro pontos e aparece em sétimo lugar, devendo perder posições com o complemento da rodada, que ainda não teve a esperada estreia do reforço de marketing, Cartolouco, ainda com limitações físicas.

Com bola rolando, o Flamengo foi melhor durante os 90 minutos, mas não conseguiu traduzir a superioridade em gols no primeiro tempo. Pedro foi o principal jogador do Flamengo na etapa inicial, enquanto o goleiro Gustavo Fraga foi o destaque do Resende com pelo menos três ótimas defesas.

Contudo, no segundo tempo o Flamengo teve tranquilidade para reviver os bons momentos das últimas duas temporadas, quando se destacou com seu poderoso ataque.

Logo aos três minutos, Vitinho recebeu passe e arriscou chute que acertou o canto do goleiro Gustavo Fraga. Não demorou muito e aos 11 o Flamengo ampliou o placar com Pedro, que aproveitou finalização de Vitinho que explodiu no travessão e caiu em seus pés.

Em desvantagem no placar, o Resende ainda descontou aos 18 minutos, quando Jeanderson cobrou escanteio e a bola sobrou para Paulo Victor apenas empurrar para as redes.

Só que o Flamengo foi cirúrgico no ataque e voltou a abrir boa vantagem no placar aos 28, quando Matheuzinho fez jogada individual pela direita e cruzou para Rodrigo Muniz, que finalizou de primeira e marcou o terceiro gol. O mesmo Rodrigo Muniz fez o quarto gol aos 43 minutos, dando números finais ao confronto no Maracanã.

O Flamengo voltará a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Botafogo, às 21h35, no Engenhão. Enquanto o Resende jogará na terça-feira diante do Volta Redonda, às 15h30, no estádio do Trabalhador, em Resende.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 4 X 1 RESENDE

FLAMENGO – Hugo Souza; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Hugo Moura (Richard Rios) (Rodrigo Muniz), Gomes e Pepê; Michael, Pedro (Lázaro) e Vitinho (Max). Técnico: Maurício Souza.

RESENDE – Gustavo Fraga; Flávio Meneses, Eduardo Grasson, Marcão e Jeanderson; Paulo Victor (João Felipe), Guioto (Brendon), Derli (Igor) e Jean Deretti (Jonathan); Jefferson Ruan (Matheuzinho) e Nunes. Técnico: Sandro Sargentim.

GOLS – Vitinho, aos 3; Pedro, aos 11; Paulo Victor, aos 18; e Rodrigo Muniz, aos 28 e 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Gomes (Flamengo); Jeanderson (Resende).

RENDA E PÚBLICO – Portões fechados.

LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio (RJ).

