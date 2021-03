Turquia: Erdogan destitui 3º presidente do BC desde 2019

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, destituiu o presidente do banco central do país, Naci Agbal, dois dias depois de um aumento maior do que o esperado nas taxas de juros. Erdogan nomeou Sahap Kavcioglu como o novo chefe da autoridade monetária do país, de acordo com um decreto publicado no Diário Oficial no sábado, 20, e anunciado pela agência estatal de notícias Anadolu. Desde 2019, é a terceira vez que a principal autoridade monetária do país é destituída por Erdogan.

Continua depois da publicidade

Mais cedo, a agência havia publicado uma reportagem com analistas tratando de como a alta de juros havia sido surpreendente. O aumento de 200 pontos-base foi superior a um consenso que esperava a elevação em 100 pontos, e colocou as taxas de juros do país em 19%.

Kavcioglu se apresenta nas redes sociais como deputado pelo Partido da Justiça de Desenvolvimento (AKP, na sigla em turco), o mesmo do presidente Erdogan. Além disso, mantém uma coluna de economia no jornal Yeni Safak.

Advertisement

Em seu texto mais recente, Kavcioglu defendeu um pacote de reformas econômicas proposto pela presidência. O novo líder do banco central é graduado na faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Dokuz Eylül, em Izmir.

Continua depois da publicidade

Matheus Andrade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].