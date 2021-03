Governo do DF publica decreto que prorroga medidas restritivas na capital federal

Por Estadão - Estadão 8

O governo do Distrito Federal publicou nesta sexta-feira, 19, o Decreto que prorroga as medidas restritivas para conter a propagação do novo coronavírus por mais uma semana. Conforme o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, informou mais cedo, o governador Ibaneis Rocha manteve as restrições ao funcionamento de atividades não essenciais até o dia 28 de março e a ideia é começar a liberar os setores atingidos a partir do dia 29 de março, se não houver piora nos índices de covid-19.

Além de prorrogar as limitações para funcionamento de algumas atividades que foram paralisadas desde 28 de fevereiro, o governador também estendeu o toque de recolher no Distrito Federal. Fica mantida a obrigatoriedade de recolhimento noturno no período das 22h às 5h em todo o DF. O deslocamento está autorizado apenas para atender eventual necessidade de tratamento de saúde emergencial ou aquisição de medicamentos em farmácias. Também será admitido o deslocamento individual realizado após as 22h, quando for para retorno à residência após a jornada de trabalho. Com o toque de recolher, todos os estabelecimentos autorizados a funcionar também terão de encerrar as atividades às 22h.

Conforme Ibaneis anunciou nesta tarde pelo Twitter, após o dia 29 de março, os horários de atividades de comércio e serviços serão intercalados, para reduzir a circulação de pessoas no transporte coletivo. O decreto traz um anexo com os horários de funcionamento de cada atividade e serviço a partir do dia 29.

