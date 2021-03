Filha de Boechat completa 15 anos e recebe homenagem da mãe

Por Estadão - Estadão 10

A primogênita de Ricardo Boechat completou 15 anos e a viúva Veruska Boechat fez uma homenagem nas redes sociais. O jornalista morreu em um trágico acidente de helicóptero em 2019, deixando duas filhas: Valentina, que está debutando, e Catarina, 12. Veruska publicou um retrato atual da filha e uma série de memórias. “Faz 15 anos hoje a dona da metade do meu coração. A pessoa que me ensinou a ser mãe. Essa lindeza extremamente musical, sensível, encantadora de crianças, 24 horas animada, inteligente, focada e com uma determinação e uma maturidade que eu não imaginei ver ainda na adolescência. Sorte de quem estiver em volta e conquistar seu coração gigante, meu amor! Você é pura luz”.

Boechat aparece em vídeo e foto com Valentina na publicação. “Seu pai me deixou encarregada de te mimar e à sua irmã e eu farei o possível e o impossível para garantir que seus sonhos se realizem. Nós para sempre”.

Na postagem seguinte, diante da mesa do bolo com as duas filhas, ela afirmou: “vamos comer bolo e doce durante um mês, mas são os 15 anos da minha filha e, sim, eu caprichei muito. Todo amor do mundo envolvido. Sonhos adiados, mas sendo felizes hoje, porque a vida é sobre isso. O segredo é não esperar as condições normais de temperatura e pressão para sorrir. Juntas podemos tudo. Parabéns, meu amor”, desejou Veruska.

