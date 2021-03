Bolsas da Ásia fecham em baixa, após NY cair por alta nos juros dos Treasuries

Por Estadão - Estadão 7

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira, seguindo o comportamento dos mercados acionários de Nova York, que ontem voltaram a ser derrubados por um novo aumento nos juros dos Treasuries. O índice acionário japonês Nikkei caiu 1,41% em Tóquio hoje, a 29.792,05 pontos, e o Hang Seng teve queda idêntica de 1,41% em Hong Kong, a 28.990,94 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,86% em Seul, a 3.039,53 pontos, e o Taiex registrou perda de 1,34% em Taiwan, a 16.070,24 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto se desvalorizou 1,69%, a 3.404,66 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto apresentou baixa mais expressiva, de 1,90%, a 2.194,91 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York recuaram de forma generalizada, com queda particularmente acentuada no setor de tecnologia, após os rendimentos dos Treasuries voltarem a subir, reacendendo temores de pressões inflacionárias que possam levar grandes bancos centrais a reverter, antes do previsto, as agressivas medidas de estímulos que adotaram em reação à pandemia de covid-19.

Após reunião de dois dias concluída nesta madrugada, o Banco do Japão (BoJ) fez pequenos ajustes em sua política monetária.

O BC japonês decidiu permitir que o rendimento do bônus do governo japonês (JGB) de dez anos oscile entre -0,25% e 0,25%. Antes, o BoJ tinha uma tolerância entre -0,20% e 0,20% dentro da sua meta para a taxa, em torno de 0%. Além disso, a instituição abandonou sua meta de comprar 6 trilhões de ienes (US$ 55 bilhões) em fundos de índices referenciados em ações (os chamados ETFs) anualmente. O presidente do BoJ, Haruhiko Kuroda, garantiu, porém, que isso não significa que as aquisições dos papéis serão reduzidas ou encerradas.

Também nesta semana, o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) e o Banco da Inglaterra (BoE) deixaram suas políticas inalteradas e reafirmaram planos de manter ampla acomodação monetária por muito tempo ainda.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou igualmente no vermelho, à medida que um tombo de cerca de 7% dos preços do petróleo pesou em ações do setor de energia. O S&P/ASX 200 caiu 0,56% em Sydney, a 6.708,20 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).

Sergio Caldas

Estadao Conteudo

