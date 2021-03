Vendas do varejo da Austrália caem 1,1% em fevereiro

Por Estadão - Estadão 9

O valor das vendas do varejo da Austrália caiu 1,1% em fevereiro em relação a janeiro, segundo estimativa preliminar do Escritório Australiano de Estatística (ABS, na sigla em inglês) divulgada nesta sexta-feira. As vendas cresceram 8,7% na comparação com o segundo mês de 2020.

“Restrições devido à covid-19 em Victoria e em partes da Austrália Ocidental puxaram a queda em fevereiro”, afirmou o diretor de Pesquisas Gerais Trimestrais de Economia, Ben James, em nota. “As vendas caíram 4% na Victoria e 6% na Austrália Ocidental, já que o comércio ficou restrito por cinco dias em cada Estado.”

A contração das vendas em nível nacional foi puxada por alimentos, que caíram 3%. O ABS revisou o resultado do varejo australiano em janeiro ante dezembro de um crescimento de 0,5% para uma alta de 0,3%.

Cícero Cotrim

Estadao Conteudo

