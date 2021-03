Red Bull Bragantino, América-MG e Coritiba avançam à 2ª fase da Copa do Brasil

Por Estadão - Estadão 17

Outros seis times garantiram vagas na segunda fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira, com destaque para Red Bull Bragantino-SP, América-MG e Coritiba-PR que confirmaram o favoritismo em seus jogos e seguem na competição. Criciúma, Cascavel-PR e Ypiranga-RS também continuam na disputa.

O Red Bull Bragantino teve dificuldades diante do Mirassol-SP, mas venceu por 3 a 2, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). O adversário do time de Bragança Paulista na segunda fase será o Luverdense-MT.

Com gol de Diego Ferreira aos 49 minutos do segundo tempo, o América-MG derrotou o Treze-PB por 1 a 0, no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB). Classificado, o time mineiro enfrentará na segunda fase Ferroviário-CE ou Porto Velho-RO, que ainda se enfrentam em data a ser definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Quem segue vivo é o Coritiba-PR, que venceu o União-MT por 1 a 0, no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis (MT). O Coritiba agora enfrentará o Operário-PR na segunda fase em duelo estadual.

Por outro lado, quem deu adeus à competição foi o Figueirense-SC que visitou o Cascavel-PR e perdeu, de virada, por 2 a 1, no estádio Olímpico, em Cascavel (PR). O time paranaense agora aguarda o confronto entre Palmas-TO e Avaí para saber o adversário da segunda fase.

Em Manaus, o Ypiranga-RS empatou com o Penarol-AM por 1 a 1 e foi outro time a se garantir na segunda fase. O adversário dos gaúchos será o Fortaleza-CE. Por fim, quem sofreu, mas ficou com a classificação foi o Criciúma-SC, que empatou com o Marília-SP por 0 a 0, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). O time catarinense agora terá pela frente a Ponte Preta-SP.

Confira os resultados da quinta-feira:

Marília-SP 0 x 0 Criciúma-SC

Treze-PB 0 x 1 América-MG

Caldense-MG 1 x 1 Vasco-RJ

União-MT 0 x 1 Coritiba-PR

Cascavel-PR 2 x 1 Figueirense-SC

Peñarol-AM 1 x 1 Ypiranga-RS

Mirassol-SP 2 x 3 Red Bull Bragantino-SP

