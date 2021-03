Abrafarma: Casos de covid-19 detectados em farmácias neste ano já superam 2020

Por Estadão - Estadão 7

Em apenas dois meses e meio, o número de casos de covid-19 detectados em farmácias já é maior do que todo o ano passado, segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). Os resultados positivos tiveram um salto de 306.944 no ano passado (15% do total de atendimentos) para 478.599 (23%) entre o início deste ano e 14 de março.

A entidade aponta que a semana de 8 a 14 de março apresentou os maiores índices desde a implementação do serviço no varejo farmacêutico, em abril do ano passado. Foram 333.965 testes, com infecções confirmadas em 91.641 pacientes, o equivalente a 27%.

O volume de testagens também já ultrapassou o volume de todo o ano passado, atingindo 2,045 milhões de exames neste ano, ante 2,032 milhões entre abril e dezembro de 2020.

Quinze Estados têm porcentuais de casos acima de 20%, dos quais dois, Acre e Amazonas, ultrapassam 30%. “Até a semana passada eram 12 Estados, mas que agora ganharam a companhia do Mato Grosso, Minas Gerais e Rio Grande do Sul”, alerta Sérgio Mena Barreto, CEO da Abrafarma, em nota.

Luísa Laval

Estadao Conteudo

