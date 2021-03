Economia tem como prioridade base de agenda de crescimento verde, diz Guedes

Por Estadão - Estadão 5

O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou nesta quinta-feira, 18, que a agenda de desenvolvimento da Amazônia é prioridade para o Brasil e reforçou que, para além das reformas estruturais, a equipe econômica se esforça por uma agenda de crescimento verde para o País.

“É preciso pensar a Amazônia como um lugar de oportunidades de desenvolvimento e não como uma abstração. A floresta é um patrimônio que deve ser cuidado para gerações futuras”, afirmou, na 61ª Assembleia de Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

De acordo com o ministério, a participação do ministro foi gravada na última terça-feira, 16. No painel “Desenvolvimento Sustentável da Região Amazônica”, Guedes destacou que o BID e os demais países da região acolheram a proposta brasileira para a criação de um fundo com recursos para iniciativas sustentáveis na região.

Para o ministro, a exploração insustentável da Floresta Amazônica é sintoma do sistema de baixa produtividade da economia brasileira. Por isso,ele avaliou que o desenvolvimento sustentável da região passa por medidas de incremento da produtividade, pela melhoria da infraestrutura e pela desburocratização dos negócios.

Com o objetivo de atrair investimentos privados para a Amazônia, Guedes citou os seis projetos do governo para a concessão de florestas na região, além de dois parques nacionais.

O ministro também citou iniciativas de regulação fundiária no Norte do País e política nacional de pagamento por serviços ambientais.

“A produção de madeira e o turismo geram renda e ajudam no combate ao desmatamento ilegal. Queremos extirpar a mineração e o desflorestamento ilegais. Precisamos ampliar oportunidades da bioeconomia, desenvolvendo cadeias produtivas de alto valor agregado”, acrescentou Guedes. “Estamos prontos para trabalhar em favor do progresso das comunidades da Amazônia”, concluiu.

Eduardo Rodrigues

Estadao Conteudo

