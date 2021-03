EUA: pedidos de auxílio-desemprego sobem 45 mil na semana, a 770 mil

Por Estadão - Estadão 6

Os novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos avançaram 45 mil na semana encerrada em 13 de março, a 770 mil, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado contrariou expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda a 700 mil solicitações. O total de pedidos da semana anterior foi revisado para cima em 13 mil, para 725 mil. Já o número de pedidos continuados apresentou redução de 18 mil na semana encerrada em 6 de março, a 4,124 milhões. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.

André Marinho

Estadao Conteudo

