Promotores avançam em investigação de impostos de Trump

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Com as declarações de impostos do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump em mãos, uma equipe de promotores de Nova York está enviando novas intimações e se encontrando cara a cara com testemunhas importantes, em um exame minucioso das práticas de negócios de Trump.

Continua depois da publicidade

Em meio a um turbilhão de atividades, o gabinete do procurador do distrito de Manhattan deve se reunir novamente na sexta-feira, 19, com o antigo advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, segundo uma pessoa familiarizada com a investigação.

Seria a oitava vez que Cohen falaria com investigadores que trabalham para o promotor Cyrus R. Vance Jr., desde a época que o advogado foi preso por sonegação de impostos e violações de financiamento de campanha.

Advertisement

Em uma entrevista recente com Cohen, os investigadores fizeram perguntas sobre a propriedade de Trump em Seven Springs. Eles investigam se o valor da propriedade de 86 hectares foi indevidamente inflacionado para reduzir os impostos do ex-presidente.

Continua depois da publicidade

Os investigadores perguntaram a Cohen sobre os indivíduos envolvidos na avaliação da propriedade e sobre os benefícios derivados dessa avaliação, incluindo uma dedução de US$ 21 milhões do imposto de renda.

Cohen foi liberado para cumprir prisão domiciliar no ano passado, em meio às preocupações com a pandemia do coronavírus. Suas últimas reuniões foram conduzidas por videoconferência.

Vance anunciou na semana passada que deixaria o cargo no fim do ano e que não tentaria a reeleição, mas, em um comunicado ao seu gabinete, disse que a investigação não iria parar.

Continua depois da publicidade

Ele contratou recentemente um ex-promotor com experiência em casos contra a máfia, Mark Pomerantz, como promotor assistente especial para auxiliar na investigação das finanças de Trump.

A investigação, segundo os autos judiciais, é uma investigação sobre se Trump ou seus negócios mentiram sobre o valor de seus ativos para obter termos de empréstimos favoráveis e benefícios tributários. Os promotores também estão examinando pagamentos suspeitos feitos a mulheres em nome de Trump.

Depois de uma longa batalha legal, os promotores estão de posse de declarações de impostos de Trump de oito anos, incluindo versões finais e rascunhos, documentos contendo dados financeiros brutos e outros registros financeiros mantidos pela empresa de contabilidade do ex-presidente.

O foco de Vance em Seven Springs envolve um acordo de conservação ambiental feito por Trump em troca de um abatimento de impostos no fim de 2015, após tentativas fracassadas de transformar a propriedade em um campo de golfe com casas de luxo. O ex-presidente concedeu uma outorga a um fundo de conservação de terras para preservar 60 hectares do terreno e recebeu um abatimento de US$ 21 milhões, igual ao valor da terra conservada, segundo os registros.

O valor foi muito maior do que a avaliação de assessores do governo local, que consideraram que toda a propriedade valia US$ 20 milhões.

O gabinete de Vance enviou novas intimações nas últimas semanas aos governos locais que abrangem a propriedade – Bedford, North Castle e New Castle – após uma rodada inicial de intimações emitidas em meados de dezembro. Os promotores também intimaram pessoas que trabalharam em projetos para desenvolver as propriedades de Trump.

Associated Press

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].