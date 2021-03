Fortaleza, Remo e Joinville derrubam gaúchos na Copa do Brasil

Por Estadão - Estadão 17

A chuvosa noite de quarta-feira não foi nada boa para três clubes do interior gaúcho. Mesmo tendo a vantagem de jogar em casa, Caxias, Esportivo e Santa Cruz foram eliminados da Copa do Brasil. Melhor para Fortaleza, Remo e Joinville que avançaram à segunda fase.

No Estádio Centenário, em Caixas do Sul, o Fortaleza marcou seu gol logo aos cinco minutos com David e venceu por 1 a 0. Agora, o clube cearense espera pelo vencedor de Penarol-AM e Ypiranga-RS que se enfrentam nesta quinta-feira em Manaus (AM).

Em Santa Cruz do Sul, o Santa Cruz não conseguiu marcar gol e o empate com o Joinville deu a vaga ao time catarinense, que na segunda fase vai enfrentar o Atlético-GO que à tarde fez 3 a 1 em cima do Galvez-AC.

Na cidade vinícola de Bento Gonçalves, o Remo fez 2 a 0 em cima do Esportivo, com gols de Felipe Gedoz e Lucas Tocantins, um em cada tempo. O time paraense, agora, vai enfrentar o CSA que à tarde goleou o Guarany de Sobral, por 5 a 1.

Em sua primeira participação na Copa do Brasil, o Retrô Brasil-PE começou fazendo história. Diante do Brusque-SC, foi eficiente e venceu por 1 a 0, na cidade de São Lourenço da Mata (PE). Agora, os pernambucanos ficam no aguardo do vencedor do confronto entre Salgueiro-PE e Corinthians-SP. Daí sairá o seu adversário na segunda fase.

À tarde já tinham sido disputados oito jogos, que definiram mais oito classificados. Dois jogos foram adiados devido a pandemia de Covid-19.

Confira os resultados da Copa do Brasil:

TARDE

Rio Branco VN-ES 1 x 1 ABC-RN *

Castanhal-PA 0 x 3 Volta Redonda-RJ *

Juventude-MA 0 x 2 Operário-PR *

Guarany de Sobral-CE 1 x 5 CSA-AL *

*Picos-PI 1 x 0 Atlético-AC

Nova Mutum-MT 0 x 0 Tombense-MG *

Atlético-BA 0 x 3 Vila Nova-GO *

Galvez-AC 1 x 3 Atlético-GO *

Goianésia-GO x CRB-AL (adiado)

Ypiranga-AP x Santa Cruz-PE (adiado)

NOITE

Caxias 0 x 1 Fortaleza *

Esportivo 0 x 2 Remo *

Santa Cruz-RS 0 x 0 Joinville *

*Retrô-PE 1 x 0 Brusque

* Classificado à 2.ª fase

