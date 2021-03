Saúde: Brasil registra 2.648 mortes por covid-19 em 24h, total chega a 284.775

Por Estadão - Estadão 2

Advertisement

Advertisement

O Brasil registrou 2.648 novas mortes em decorrência da covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados atualizados nesta quarta-feira, 17, pelo Ministério da Saúde. Com isso, chega a 284.775 o número de vidas perdidas em razão da doença no País.

Continua depois da publicidade

Do total de óbitos ocorridos nas últimas 24 horas, 1.106 foram no Sudeste do País. Outros 638 foram no Sul; 448 no Nordeste, 239 no Centro-Oeste e 217 no Norte.

De ontem para hoje, foram contabilizados 90.303 novos casos de covid-19, elevando o total de registros da doença para 11.693.838. O número de casos das últimas 24 horas é novo recorde diário, superando o anterior, de 7 de janeiro, quando o País teve 87.843 novos registros da doença.

Equipe AE

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].