Sem Neymar, Mbappé comanda e Paris Saint-Germain avança na Copa da França

Por Estadão

Se ainda não pode contar com Neymar, o Paris Saint-Germain tem a sua disposição Kylian Mbappé. E o jovem atacante francês não decepcionou nesta quarta-feira ao liderar o time de Paris na vitória sobre o Lille, por 3 a 0, e na classificação às quartas de final da Copa da França.

No Parque dos Príncipes, Mbappé marcou dois dos três gols do time da casa. E isso que jogou praticamente apenas um tempo. Ele começou no banco de reservas, uma vez que o técnico Mauricio Pochettino tentava poupar alguns titulares, mas acabou entrando em campo aos 40 minutos de jogo, após lesão de Mauro Icardi.

O atacante argentino, por sinal, foi quem abriu o placar, aos 9 minutos do primeiro tempo. Aos 39, sofreu dura falta e não conseguiu seguir em campo. Mbappé entrou em seu lugar e, um minuto após entrar, já balançava as redes. Ele converteu cobrança de pênalti aos 41 e ampliou a vantagem dos anfitriões.

No segundo tempo, o Lille teve grande chance de descontar aos 33. Mas Yusuf Yazici desperdiçou uma cobrança de pênalti. Do outro lado, o PSG foi mais eficiente ao sacramentar a vitória com o terceiro gol, com Mbappé, nos acréscimos.

Neymar ficou fora mais uma vez porque ainda não se recuperou totalmente de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda sofrida no início de fevereiro. Ele já voltou a treinar com o grupo, mas busca aperfeiçoar a forma física de olho na reta final do Campeonato Francês e também nas quartas de final da Liga dos Campeões.

