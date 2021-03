Cuiabá e Juventude confirmam favoritismo e avançam na Copa do Brasil

Por Estadão - Estadão 15

Dois jogos deram andamento à primeira fase da Copa do Brasil 2021 na noite desta terça-feira, quando Cuiabá-MT e Juventude-RS confirmaram o favoritismo e eliminaram Sergipe-SE e Murici-AL, respectivamente. Os classificados, que ascenderam à elite nacional, também receberam pouco mais de R$ 2 milhões de prêmio. São R$ 990 mil pela participação e mais R$ 1,07 milhão por chegarem na segunda fase, num total de R$ 2,06 milhões.

O Cuiabá-MT teve mais dificuldades do que o planejado e empatou com o Sergipe-SE por 0 a 0, no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana (SE). Por ter a vantagem do empate nesta fase, o time mato-grossense ficou com a vaga.

Agora o time do Mato Grosso enfrentará na segunda fase o 4 de Julho-SE, que surpreendeu, ao eliminar o Confiança-SE após vitória por 1 a 0.

No outro jogo da noite, o Juventude-RS visitou o Murici-AL e venceu por 3 a 0, no estádio José Gomes da Costa, em Murici (AL). Matheus Peixoto, Guilherme Castilho e Vitor Mendes fizeram os gols da partida, que começou atrasada em 26 minutos devido à queda de energia no estádio.

Na segunda fase o adversário do time gaúcho sairá do confronto entre Atlético-BA e Vila Nova-GO, que se enfrentam nesta quarta-feira à noite no interior da Bahia.

Cuiabá e Juventude agora se juntam aos outros 13 classificados: Vitória-BA, Bahia-BA, Paysandu-PA, Ponte Preta-SP, 4 de Julho-PI, Rio Branco-ES, Cianorte-PR, Juazeirense-BA, Botafogo-RJ, América-RN, Luverdense-MT, Cruzeiro-MG e Boavista-RJ.

A primeira fase vai ser fechada com 15 jogos nesta quarta-feira e mais 10 na quinta, totalizando 40 classificados.

