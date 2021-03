Grêmio está na 3ª fase da Libertadores e vai enfrentar o Independiente Del Valle

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O Grêmio ratificou sua vaga na terceira fase da Copa Libertadores, ao vencer o Ayacucho, por 2 a 1, nesta terça-feira, em Quito, no Equador. O time gaúcho, que vencera em Porto Alegre, por 6 a 1, na semana passada, foi formado por reservas e nem o técnico Renato Gaúcho estava no banco no estádio Olímpico Atuahalpa.

Continua depois da publicidade

Para se classificar para a fase de grupos, o Grêmio vai ter de superar o Independiente Del Valle, também do Equador, que eliminou o Unión Española, do Chile, ao ganhar por 5 a 2, também nesta terça-feira, em Sangolquí. Os confrontos serão dias 7 e 14 de abril e o segundo duelo em Porto Alegre.

Como era previsto, o Ayacucho iria tentar o fato de atuar com a altitude de 2.850 metros a seu favor. Com isso, tocou rapidamente a bola e arriscou chutes de longa distância. O Grêmio, por sua vez, tentou segurar ao máximo a bola e se desgastar o mínimo possível.

Advertisement

Apesar da defesa gaúcha estar bem postada, o meio de campo deixava espaço para que os equatorianos abusassem do toque de bola e levassem certo perigo à meta do novato goleiro Brenno. Mas o Ayacucho só foi conseguir abrir o placar aos 40 minutos, com Leandro Sosa.

Continua depois da publicidade

O Grêmio não deixou que o adversário se animasse com a vantagem parcial e obteve o empate no minuto seguinte, com Ferreira, um dos jogadores mais participativos na primeira etapa. Antes de finalizar, o atacante superou a marcação de dois adversários.

No segundo tempo, como o prejuízo equatoriano era praticamente impossível de ser contornado, o Ayacucho veio despreocupado e em busca de pelo menos uma vitória em casa. Com isso, o destaque passou a ser Brenno, autor de pelo menos três boas defesas, mostrando ter condições de brigar pela titularidade diante de Vanderlei e Paulo Victor.

Com o passar do tempo, o Ayacucho cansou e o Grêmio teve mais espaço para organizar suas jogadas. Ricardinho, em sua segunda chance durante toda a partida, mostrou que a fama de goleador é verdadeira, ao marcar o segundo gol gremista, aos 41 minutos.

Continua depois da publicidade

A classificação dá moral para os reservas do Grêmio, que serão utilizados no Campeonato Gaúcho. Sexta-feira, às 20 horas, na Arena, em Porto Alegre, o adversário será o Aymoré.

FICHA TÉCNICA

AYACUCHO 1 X 2 GRÊMIO

AYACUCHO – Espinoza; Delgado, Aguirre, Quina e Mendieta; Villamarín, Páucar, Ardiles (Casique) e Carranza (Olascuaga); Leandro Sosa e Pósito. Técnico: Walter Fiori.

GRÊMIO – Brenno; Vanderson, Rodrigues, Ruan e Bruno Cortez; Lucas Araújo (Fernando Henrique), Darlan (Varela) e Thaciano (Pedro Lucas); Ferreira, Guilherme Azevedo (Léo Chú) e Ricardinho (Léo Pereira). Técnico: Alexandre Mendes.

GOLS – Leandro Sosa aos 40 e Ferreira aos 41 minutos do primeiro tempo. Ricardinho aos 41 do segundo.

ÁRBITRO – Esteban Ostojich (URU).

CARTÕES AMARELOS – Roberto Villamarín, Fernando Henrique, Ruan, Mendieta e Páucar.

RENDA E PÚBLICO – Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL – Quito, Equador.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].