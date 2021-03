Apresentado no São Paulo, lateral Orejuela diz que poderá jogar como ponta

Por Estadão - Estadão 5

Apresentado oficialmente no São Paulo nesta terça-feira, o lateral-direito Luis Orejuela chegou disposto a ganhar uma vaga na equipe titular. Nem que seja para atuar fora de sua posição. O colombiano se colocou à disposição do técnico Hernán Crespo para jogar até mesmo como ponta.

“Estou acostumado a jogar de lateral, mas se o professor (Crespo) precisar que eu jogue de ponta, eu jogo. O que o professor me pedir eu vou fazer para o bem do clube”, afirmou o novo reforço do time, de 25 anos. Com contrato até março de 2025, ele chegou ao clube para ocupar o vácuo deixado pelo espanhol Juanfran.

No entanto, Orejuela tem características mais ofensivas. “Sou um jogador que se adapta rápido ao grupo e ao que o professor gosta. Vai ser muito bom jogar no São Paulo, um clube com grande jogadores, que sempre busca o jogo. Atuar um pouco à frente vai ser bom para mim, porque gosto de atacar”, explicou o jogador, que tem passagens por Grêmio e Cruzeiro.

“Quero agradecer a toda diretoria por confiar em mim. Estou muito emocionado desde que cheguei ao clube. No Grêmio fiz o meu trabalho certo. O São Paulo entrou na negociação e eu estava muito ansioso para chegar aqui. Falava todos os dias com meu empresário. São Paulo é um clube muito grande, de muita história e espero que tudo dê certo aqui”, projetou.

Ele disse estar ansioso especialmente para voltar à Copa Libertadores. Até falou em título. “Acho que esse ano vai dar tudo certo. Estamos formando um bom clube, um bom grupo e acho que esse ano vai dar tudo certo e vamos ganhar a Libertadores”, declarou o colombiano.

