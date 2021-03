Bolsonaro troca indicação para cargo de diretor da Anvisa

Por Estadão - Estadão 11

O presidente Jair Bolsonaro desistiu do nome de Jorge Luiz Kormann para ocupar uma vaga na diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e enviou uma nova indicação ao cargo para a apreciação do Senado Federal, Romison Rodrigues Mota. A indicação de Kormann havia sido encaminhada aos parlamentares em novembro do ano passado. Nesta terça-feira, 16, em mensagem publicada no Diário Oficial da União (DOU), Bolsonaro pede ao Senado a retirada de tramitação do processo. A nova indicação também está formalizada em mensagem na edição de hoje no diário. Para assumir o posto, Romison Rodrigues Mota precisa passar por sabatina em comissão do Senado e ter seu nome aprovado pela Casa. Se confirmado, esse assume a vaga decorrente do término do mandato de Alessandra Bastos Soares, que ocorreu em 19 de dezembro de 2020.

Luci Ribeiro

Estadao Conteudo

