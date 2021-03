UBS eleva previsão de crescimento do PIB da China em 2021 de 8,2% para 9%

Por Estadão - Estadão 7

A economia da China pode crescer mais rápido do que o esperado, segundo o UBS, que cita crescimento mais forte até agora e aumento da demanda por exportações no futuro. O banco suíço elevou a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da China em 2021 de 8,2% para 9,0%. Devido à atividade mais forte do que o esperado em janeiro e fevereiro, o crescimento da China na margem do primeiro trimestre pode ser levemente positivo, e não negativo. O pacote de estímulos de US$ 1,9 trilhão nos Estados Unidos pode resultar em uma recuperação mais forte dos EUA e do mundo, o que fez com que o UBS aumentasse a projeção de crescimento das exportações da China em 2021 de 10,0% para 16,0%. O consumo doméstico pode avançar 10,0% em termos reais, o que, junto às exportações mais fortes, deve ajudar a sustentar as despesas de capital de empresas, diz o UBS.

