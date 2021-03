Brasil tem 1.111 mortes em 24h, diz consórcio; média móvel volta a bater recorde

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Em mais um dia que comprova o descontrole da pandemia, o Brasil registrou 1.111 mortes por covid-19 e 43.781 casos da doença neste domingo, 14. Pelo 16º dia consecutivo, o País teve recorde de média móvel de mortes, chegando a 1832. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi 50% maior, indicando tendência de alta nos óbitos. Com os dados de domingo, o Brasil chega ao total de 278.327 óbitos e 11.483.031 casos confirmados.

Continua depois da publicidade

Os dados são do consórcio de veículos de imprensa formado pelo jornal O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha de S.Paulo e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20 horas.

O Brasil vive o pior momento da doença com aumento de casos e mortes em praticamente todas as regiões. Já são 53 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de 1 mil.

Advertisement

Boletim quinzenal da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado na última quinta-feira, confirma a gravidade do momento, apontando alta taxa de ocupação de leitos, tendência de avanço nos casos de síndromes respiratórias e elevada participação do País no total de mortes causadas pela doença no mundo.

Continua depois da publicidade

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

Em SP, uma morte a cada 5 minutos

O Estado de São Paulo ultrapassou neste domingo a marca de 10 mil pessoas internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) com covid-19 pela 1ª vez desde o início da pandemia. Neste domingo, são 23.626 pessoas internadas, sendo 10.244 em UTIs e 13.382 em enfermaria.

Continua depois da publicidade

Nas últimas 24 horas, foram registrados 158 óbitos pela doença e 7.853 novos casos. No total, São Paulo tem 2.202.983 casos e 64.123 mortes.

Considerando-se apenas as duas primeiras semanas do mês de março, São Paulo registra uma nova morte por covid-19 a cada cinco minutos, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde.

Só neste mês já foram 4.630 óbitos pela doença – oito a mais que o total de dezembro inteiro. Nessas duas semanas, já foram confirmados 161.355 novos casos, o que representa 40 confirmações a cada cinco minutos.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 90% na Grande São Paulo e 88,4% no Estado. Números similares só foram atingidos na Região Metropolitana na última quinzena de maio de 2020.

Para o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, a tendência de alta na ocupação nos leitos será mantida na próxima semana. “Os próximos dias serão difíceis em todo o sistema de Saúde. Estamos enfrentando a pior fase da pandemia com o aumento da taxa de ocupação de leitos.”

A partir desta segunda-feira, 15, entra em vigor a Fase Emergencial, com medidas mais duras de restrição, que se estendem até o dia 30.

O objetivo é frear o aumento de novos casos, internações e mortes por coronavírus e conter a sobrecarga em hospitais de todo o Estado.

Redação O Estado de S. Paulo

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].