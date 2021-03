Com time completo, Flu vence jovens do Fla no 1º clássico do Carioca

Por Estadão - Estadão 19

Na estreia do técnico Roger Machado, o time profissional do Fluminense sofreu neste domingo, mas superou os jovens do Flamengo por 1 a 0, no Maracanã, no primeiro clássico deste Campeonato Carioca. O triunfo reergueu o time tricolor na Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual.

Se o Flu faturou sua primeira vitória na competição, o Fla conheceu a primeira derrota. Agora com quatro pontos, o tricolor subiu para o oitavo lugar, após dois revezes consecutivos. O rival perdeu a liderança e caiu para o terceiro posto, com seis pontos – vinha de dois triunfos e aproveitamento de 100% até então.

O primeiro clássico deste Estadual era um confronto entre a juventude e inexperiência do Flamengo contra os titulares do Fluminense. Mas o primeiro tempo mais parecia uma inversão destes papéis. Perdido e desorganizado em campo, o Flu praticamente não atacou nos primeiros 45 minutos e ainda levou sustos na defesa.

Foram quatro boas chances de gol para o Fla na etapa inicial. Na melhor delas, aos 36 minutos, o goleiro Marcos Felipe precisou trabalhar. E fez grande defesa em finalização perigosa de Hugo Moura, de longe. No rebote, Ramon mandou para fora e desperdiçou chance incrível.

Preocupado com a inoperância do Flu, Roger Machado começou a fazer mudanças. Mandou a campo Gabriel Teixeira, Wellington, Daniel e Kayky. Ganso tentava coordenar o meio-campo tricolor, sem sucesso. O treinador, então, sacou o experiente meia para a entrada de John Kennedy.

As alterações deram uma nova cara para o time tricolor, que ganhou ritmo em campo. Mas o gol não veio dos atacantes que Roger Machado colocou em campo. Aos 37, foi o lateral Igor Julião quem abriu o placar ao acertar forte chute da intermediária. A bola foi no ângulo, praticamente sem chance para o goleiro Gabriel Batista. Foi o primeiro gol do jogador em 87 partidas pelo Flu.

A vantagem no placar deixou o tricolor ainda mais solto em campo. Mas o time teve pouco tempo para tentar aumentar a vantagem e desfazer a impressão ruim deixada no primeiro tempo.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 0 x 1 FLUMINENSE

FLAMENGO – Gabriel Batista; Matheuzinho, Gabriel Noga, Natan, Ramon; Gomes, Hugo Moura (Gabriel Barros), Pepê (Max); Michael, Rodrigo Muniz e Thiaguinho (Lázaro). Técnico: Maurício Souza (auxiliar).

FLUMINENSE – Marcos Felipe; Igor Julião, Matheus Ferraz, Frazan, Danilo Barcelos; Yuri Lima, André (Wellington), Ganso (John Kennedy), Michel Araújo (Daniel), Caio Paulista (Kayky); Fernando Pacheco (Gabriel Teixeira). Técnico: Roger Machado.

GOL – Igor Julião, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO – Wellington.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo.

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

