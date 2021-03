Rafael Elias marca pela 1ª vez após suspensão e Palmeiras bate a Ferroviária

Por Estadão - Estadão 5

Foi uma vitória com um toque emocionante no final: o Palmeiras derrotou a Ferroviária no Allianz Parque por 2 a 0 pela quarta rodada do Paulistão. Mais uma vez, a base se destacou, com o volante Danilo abrindo o placar em cabeceio após escanteio e atacante Rafael Elias, antes conhecido como “Papagaio”, garantindo a vitória com o primeiro gol após ficar 14 meses suspenso do futebol por doping.

O Palmeiras assume a liderança do Grupo C com sete pontos, a mesma pontuação do Ituano, que tem menor saldo de gols. O Red Bull Bragantino ainda joga na rodada e pode ultrapassar os dois. Por sua vez, a Ferroviária perde a invencibilidade e a chance de chegar ao topo do Grupo B – também tem sete pontos, assim como o São Paulo, que lidera a chave. Na próxima rodada, ainda sem data certa, a equipe alviverde encara o tricolor paulistano, enquanto o time grená enfrenta o Guarani.

No início, ambos os times se mostraram sem medo de atacar. Tentavam armar as jogadas com velocidade, de forma vertical, mas cometiam erros na hora de deixar um jogador em boas condições de finalizar. Com o meio de campo povoado nas duas intermediárias e poucas jogadas pelas laterais, os jogadores se movimentavam bastante, mas nem Palmeiras nem Ferroviária conseguiam criar. Por conta disso, poucas finalizações ocorreram, nenhuma levando perigo real aos gols defendidos por Vinícius Silvestre e Saulo.

Com o passar dos minutos, a Ferroviária recuou e passou a se defender com todos os jogadores atrás da linha da bola. O Palmeiras insistia em lançamentos, facilitando para a defesa da equipe de Araraquara. Mesmo quando tentou com passes curtos, o time alviverde era lento e não conseguia transpor a bem postada barreira adversária. Restou a Gabriel Menino arriscar de longe, assim como Vinícius Zanocelo fez do outro lado em dois momentos. No último lance do primeiro tempo, Gustavo Scarpa bateu falta frontal e levou certo perigo.

No segundo tempo, a Ferroviária voltou a arriscar em contra-ataques nas costas de Mayke, e levou perigo em finalização de Felipe Marques, além de outra jogada que teve corte providencial do atacante Breno Lopes. Quando o time do interior vivia seu melhor momento na partida, saiu o gol do Palmeiras: após cobrança curta de escanteio, Scarpa levantou na área e Danilo, sozinho, cabeceou para o gol. O volante estava em posição legal por poucos centímetros, o que foi confirmado após checagem do VAR.

O jogo acelerou após o gol, com o Palmeiras seguindo com maior posse de bola. Gabriel Menino levou perigo em cobrança de falta da direita que bateu na rede pelo lado de fora. A equipe de Araraquara respondeu em jogadas pelo alto, uma das quais Mayke evitou gol de cabeça de Higor Meritão. Rogério entrou no segundo tempo e ajudou a Ferroviária a descer mais ao ataque, contudo, o time pouco ameaçou. Dessa forma, a chance mais perigosa foi do Palmeiras, em chute de Scarpa que parou na trave após boa trama ofensiva.

Pintado soltou o time para buscar o gol de empate através das substituições, sem sucesso – o time alviverde conseguiu controlar bem e correu poucos riscos nos minutos finais do jogo, chegou a ameaçar com o garoto Giovani, e, por fim, marcou o segundo, com Rafael Elias. O atacante aproveitou indecisão de Matheus Salutiano e Saulo após chutão vindo da defesa e foi esperto para marcar o gol que confirmou a vitória alviverde.

Rafael Elias ficou um longo tempo fora dos gramados. O atacante teve oportunidades no primeiro semestre de 2018 no Palmeiras, marcando um gol nas quartas de final do Campeonato Paulista contra o Novorizontino. Na segunda metade do ano, pouco jogou, e acabou emprestado ao Atlético-MG e depois ao Goiás em 2019. Quando estava no time goiano, Rafael testou positivo para a substância hidroclorotiazida (diurético), e foi recebeu 14 meses de suspensão pelo doping. O jogador treinou no clube alviverde e voltou a ter chances no início do Paulistão, correspondendo com o gol.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 1 x 0 FERROVIÁRIA

PALMEIRAS – Vinícius Silvestre; Mayke, Alan Empereur, Renan e Esteves (Victor Luis); Danilo, Patrick de Paula (Fabinho), Gabriel Menino (Giovani), Lucas Lima (Rafael Elias) e Gustavo Scarpa; Breno Lopes. Técnico: João Martins.

FERROVIÁRIA – Saulo; Diogo Mateus (David Pastor), Matheus Salustiano, Xandão e Igor Fernandes; Higor Meritão, Vinícius Zanocelo (Yuri), Renato Cajá (Anderson Rosa) e Everton; Felipe Marques (Rogério) e Bruno Mezenga (Hygor). Técnico: Pintado.

GOLS – Danilo, aos oito, e Rafael Elias, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Patrick de Paula, Danilo.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza.

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Luis Filipe Santos, especial para a AE

Estadao Conteudo

