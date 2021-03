Atlético de Madrid empata sem gols e desperdiça chance no Espanhol

Por Estadão - Estadão 9

O Atlético de Madrid enfrentou neste sábado o Getafe e não conseguiu bater o rival para se isolar ainda mais na liderança do Campeonato Espanhol. A equipe madrilenha, que contou com um jogador a mais nos vinte minutos finais da partida, não foi capaz de penetrar a defesa do Getafe para marcar no duelo, que terminou 0 a 0.

O time de Madrid, primeiro colocado na tabela do Campeonato Espanhol, está com 63 pontos, seis a mais que o vice-líder Real Madrid. O terceiro colocado, Barcelona, conta com 56 pontos e joga na segunda-feira contra o lanterna Huesca, com chances de retomar a vice-liderança e colar no Atlético. O Getafe, por sua vez, segue em 15.º, com 28 pontos.

A partida foi marcada pela dificuldade do líder em criar chances e transformar boas oportunidades em gols. Em sua jogada de maior perigo, quando Carrasco tentou direto ao gol aos sete minutos, a equipe se viu parada pelo goleiro Soria. No segundo tempo, o protagonismo era do Getafe, que criava chances e quase chegou ao gol aos 15 minutos, com chute de Unal, que exigiu boa defesa de Oblak.

Aos 25 minutos, a chance do Atlético apareceu quando Nyom pisou em Renan Lodi e foi expulso, após revisão do VAR, que transformou o cartão amarelo em vermelho. Assim, nos últimos 20 minutos da partida, a equipe de Madrid contou com um jogador a mais mas não conseguiu converter a vantagem em gols. Luis Suárez, em sua tentativa mais expressiva, apenas acertou a trave e o placar seguiu no 0 a 0 até o fim da partida.

Ainda pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, o Valladolid enfrentou neste sábado o Osasuna, em confronto que também terminou como empate sem gols. O Osasuna está em 13º lugar, com 29 pontos, enquanto o Valladolid está em 16º com 26 pontos.

