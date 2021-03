Gabriel Jesus marca e Manchester City abre 17 pontos na liderança do Inglês

Por Estadão - Estadão 16

Com direito a gol de Gabriel Jesus, o Manchester City fez mais uma vítima neste sábado. Os comandados de Josep Guardiola venceram o Fulham por 3 a 0, fora de casa, e abriram incríveis 17 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Inglês. Pela mesma rodada, o Everton, de Richarlison, foi batido pelo Burnley.

Em sua segunda vitória seguida, após a derrota para o Manchester United, o City chegou aos 71 pontos, contra 54 do próprio United e 53 do Leicester City. Mas o segundo e o terceiro colocados têm dois jogos a menos que o líder no momento. Ambos poderão reduzir essa grande diferença para o City no domingo.

Na casa do Fulham, Guardiola poupou titulares, como Kevin de Bruyne, Gündogan, Kyle Walker e Fernandinho, que chegou a entrar em campo no decorrer do jogo. Assim, deu oportunidade a jogadores que vinham recebendo poucas chances, como Sergio Agüero, que não desperdiçou a sua. Ele anotou o terceiro gol da partida, aos 15 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti.

Foi o seu primeiro gol em 14 meses. Enfrentando problemas de lesão desde a temporada passada, o atacante argentino acumulou apenas 14 jogos nos últimos 12 meses. Antes do gol de Agüero, John Stones abriu o placar aos 2 minutos da etapa final. E Gabriel Jesus anotou o segundo, aos 11.

Pela mesma rodada, o Burnley foi até a casa do Everton para vencer por 2 a 1. Chris Wood e Dwight McNeil balançaram as redes para os visitantes, enquanto Dominic Calvert-Lewin descontou. Todos os gols foram marcados no primeiro tempo. Richarlison foi titular, mas passou em branco.

Com o tropeço, o Everton perdeu a chance de se aproximar dos líderes da tabela. A equipe comandada por Carlo Ancelotti ocupa o sexto lugar, com 46 pontos. Ainda neste sábado, o Crystal Palace bateu o West Bromwich por 1 a 0.

