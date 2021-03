Bottas reage e é o mais rápido no 2º dia da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein

Por Estadão - Estadão 10

Depois de um início difícil da Mercedes na pré-temporada, o finlandês Valtteri Bottas foi o mais rápido no segundo dia de testes da Fórmula 1, neste sábado, no circuito de Sakhir, no Bahrein, e colocou a escuderia alemã na dianteira pela primeira vez em 2021.

Em contrapartida, o heptacampeão Lewis Hamilton, que dirigiu o carro pela manhã, sofreu para se manter na pista, acabou rodando e ficando preso na brita. Diferentemente de sexta-feira, não houve tempestade de areia neste sábado, e as condições de pilotagem era melhores.

Para ficar em primeiro, o finlandês registrou no final da atividade o tempo de 1min30s289, a melhor marca da pré-temporada 2021 até aqui. Em segundo apareceu o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, com 1min30s413, seguido do canadense Lance Stroll, da Aston Martin, com 1min30s460, e do jovem britânico Lando Norris, da McLaren, que marcou 1min30s586. O italiano Antonio Giovinazzi, da Alfa Romeo, fechou o top 5, com 1min30s760. Os três melhores tempos foram realizados com pneus macios.

Quatro pilotos ultrapassaram a barreira das 100 voltas na atividade. Quem mais andou foi Nicholas Latifi, que completou 132 giros pelo circuito de Sakhir, superando o feito do holandês Max Verstappen de 139 voltas no primeiro dia.

De volta à Fórmula 1 e em busca de rodagem, uma vez que ficou afastado da categoria por dois anos, o espanhol Fernando Alonso foi o segundo piloto a mais completar voltas, com um total de 127, e terminou em décimo. Antonio Giovinazzi e Sergio Pérez também passaram dos 100 giros, com 124 e 117, respectivamente.

O segundo dia de treinos teve foi marcado por dois incidentes. O primeiro foi protagonizado por quem não está acostumado a cometer erros, o heptacampeão Lewis Hamilton. O britânico da Mercedes perdeu o controle da traseira do carro, rodou devagar, mas acabou preso na brita, precisando de resgate para o carro. O atual campeão da Fórmula 1 completou 58 voltas antes de dar a vez para Bottas ter o melhor desempenho do dia.

O segundo incidente foi mais inusitado. O mexicano Sergio Pérez fazia ultrapassagem sobre a Williams do canadense Nicholas Latifi quando a tampa do motor da Red Bull se desintegrou sozinha, sem que houvesse contato entre os dois carros. A direção do circuito determinou bandeira vermelha para a limpeza dos detritos. A equipe austríaca trocou a peça e o piloto voltou à pista normalmente depois de a bandeira verde ser anunciada.

Também houve um susto com Mick Schumacher. Estreante na categoria, o alemão da Haas seguia a Alfa Romeo de Giovinazzi, quando ao ficar muito perto e pegar o ar sujo, viu seu carro balançar, mas conseguiu se manter na pista e evitou o acidente.

O alemão Sebastian Vettel, que trocou a Ferrari pela Aston Martin, também teve problemas.

O carro do tetracampeão sofreu uma falha na caixa de câmbio e ele acabou perdendo muito tempo na pista já que a peça precisou ser troca. Com isso, completou apenas dez voltas e registrou o pior tempo do dia entre os 15 pilotos.

Os pilotos voltam a acelerar no Bahrein neste domingo para o último dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1. A temporada 2021 terá início daqui a duas semanas.

