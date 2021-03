Bolsonaro cancela viagem à Argentina; encontro do Mercosul será virtual

Por Estadão - Estadão 11

O Palácio do Planalto confirmou há pouco que o presidente Jair Bolsonaro cancelou a viagem à Argentina neste mês para as comemorações dos 30 anos do Mercosul. O presidente havia comunicado no último dia 4 que iria ao País vizinho no dia 26 de março.

Devido ao avanço da pandemia de covid-19 na América do Sul, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, decidiu alterar o formato da celebração para um encontro virtual.

“A República Argentina, que exerce a presidência pro tempore do Mercosul, adota essa decisão para proteger a saúde dos participantes, ao mesmo tempo em que trabalha para que o encontres de presidentes e chanceleres possa se concretizar nas condições corretas, possibilitando o diálogo e o intercâmbio entre as nações”, informou o governo argentino.

Eduardo Rodrigues e Felipe Frazão

Estadao Conteudo

