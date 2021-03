Botafogo oficializa a volta de Joel Carli em dia de adeus de Caio Alexandre

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O Botafogo, que tanto sofreu com sua defesa na temporada passada agora tem um xerifão. O clube anunciou nesta sexta-feira o retorno do experiente Joel Carli. O zagueiro argentino assinou até o fim de 2022. A contratação foi confirmada no mesmo dia do adeus de Caio Alexandre.

Continua depois da publicidade

“BEM-VINDO DE VOLTA, CAPITÁN”, postou, em letras garrafais, o Botafogo. Ele estava no Aldosivi, da Argentina, no qual fez apenas dois jogos, e não pensou duas vezes para aceitar o convite dos cariocas.

Carli, inclusive, retirou uma ação judicial que movia contra o clube em virtude da rescisão unilateral realizada pelo antigo Comitê Executivo do Botafogo, no ano passado, em troca de uma renegociação.

Advertisement

Um reforço de peso para o técnico Marcelo Chamusca, que já havia pedido um defensor por ter poucas opções e com a saída de Rafael Forster para o Juventude. Resta saber quem será seu parceiro: Kanu ou Marcelo Benevenuto.

Continua depois da publicidade

Querido no clube, o defensor foi cumprimentado pelos novos companheiros e por muitos funcionários. Simpático, não deixou de atender ninguém. Campeão em 2018, ele espera repetir a dose nesse retorno.

Negociado com o Vancouver Whitecaps para a disputa da MLS, o volante Caio Alexandre se despediu dos botafoguenses nesta sexta-feira. “Eu fui além do meu limite para dar o meu melhor para o Botafogo, uma instituição que cuidou de mim quando eu mais precisei. Saio, mas com o sentimento que um dia ainda vou dar muitas alegrias para vocês (torcida)”, afirmou o jogador, revelado pelo clube.

O discurso de adeus do jogador de 22 anos foi bastante emotivo. “O Botafogo foi e sempre será a minha casa. Cheguei como um menino, cheio de sonhos, e saio como um homem, com responsabilidades e algum reconhecimento”, seguiu. “O Botafogo é gigante e vai voltar ao seu lugar. Estarei torcendo de longe, mas com o sentimento vivo, porque ninguém ama como a gente. Obrigado por tudo, Botafogo de Futebol e Regatas!”

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].