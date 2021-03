Afastado há 7 meses dos campos, Guerrero pode ficar no banco do Inter no domingo

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O atacante Paolo Guerrero poderá ser a novidade no banco de reservas do Internacional, domingo, às 20 horas, no Beira-Rio, diante do Ypiranga, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O peruano, de 37 anos, está afastado dos gramados há sete meses por causa de uma cirurgia para a reconstrução dos ligamentos do joelho direito.

Continua depois da publicidade

Guerrero está treinando normalmente com os demais companheiros de elenco, mas vai passar por uma última avaliação neste sábado para saber se tem condições de ser relacionado. O jogador está sendo submetido a um planejamento de readaptação e a intenção dos médicos do clube é que o atleta seja utilizado aos poucos durante os jogos.

Guerrero não será o único a ter o desempenho analisado antes de garantir uma vaga no jogo de domingo. Apesar do retorno da maioria dos titulares, após o período de dez dias de folga, o time ainda deverá ser formado por jovens jogadores.

Advertisement

A escalação mais provável deverá formar com: Daniel; Heitor, Pedro Henrique, João Félix e Léo Borges; Lucas Vital, Mauricio e Lucas Ramos; Peglow. O Internacional é apenas o quinto colocado no Gaúcho, com quatro pontos, após três rodadas disputadas. A equipe soma uma vitória, um empate e uma derrota. Marcou quatro gols e sofreu outros quatro.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].