No 'BBB 21', Fiuk e Rodolffo vencem prova do líder, que durou mais de 8 horas

Fiuk e Rodolffo venceram a prova de resistência do líder, que ultrapassou 8 horas, no início da manhã desta sexta-feira, 12. Após a volta polêmica de Carla Diaz, que saiu no paredão falso do Big Brother Brasil 21, muitos participantes do reality ficaram constrangidos e com receio de como ela iria reagir.

A atriz ficou dois dias no quarto secreto, com direito a acompanhar alguns instantes do que se passava na casa, com áudio. Com isso, ela descobriu articulações importantes de alguns brothers e se decepcionou com tantos outros.

No fim do dia, na hora do programa ao vivo, Tiago Leifert apareceu pela primeira vez depois do paredão falso e explicou alguns “presentes” que os então emparedados receberam. O voto de Arthur no domingo, por exemplo, terá peso 2, ou seja, a pessoa que ele indicar ao paredão receberá dois votos. Ele, João e Carla não poderiam ser vetados da prova do líder. Apenas Caio, que segue com o pé machucado, foi proibido pela produção do reality de disputar a chance. Em contrapartida, teve o direito de impedir alguém de ser vetado da tarefa. Caio decidiu escolher Projota. Assim, Rodolffo, o líder da semana, tirou Pocah da prova.

O apresentador pediu para que os participantes formassem duplas. Atravessando uma espécie de ponte estreita, eles precisavam levar um aparelho de barbear gigante de um lado para outro, em um tempo de 20 segundos. Cair ou derrubar o produto das mãos eram critérios de eliminação da tarefa. Também não poderiam sair para ir ao banheiro ou outras coisas, como dormir. No início, os brothers não perceberam que se tratava de uma prova de resistência.

Depois de quase cinco horas de disputa, Sarah e Gil foram os primeiros a sair. Uma hora depois, Juliette e Carla Diaz desistiram. Na sequência, Viih Tube e Thaís não conseguiram finalizar a travessia no tempo determinado.

Até as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, as duplas Camilla de Lucas e João e Projota e Arthur seguiram na disputa pela liderança do BBB 21, mas Fiuk e Rodolffo levaram a melhor.

No Twitter, internautas ironizaram o fato de o filho de Fábio Júnior, fumante assumido, ter vencido Arthur, crossfiteiro de 'carteirinha'. "Quando meus amigos atletas vieram questionar meu cigarro, já vou logo dar o exemplo do Fiuk que sempre ganha na prova de resistência do Crossfiteiro", escreveu um usuário.

