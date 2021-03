Cuidados necessários para evitar o colesterol alto

Por Estadão - Estadão 8

A combinação boa alimentação com a prática de atividade física é responsável por proteger a saúde contra diversos problemas. Entre eles, o aumento do nível de colesterol no sangue. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 17 milhões de pessoas morrem anualmente vítimas de doenças cardiovasculares relacionadas com o problema. Entre os brasileiros, a estimativa é que 30% se enquadrem nesta situação.

Apesar do nome assustar, o colesterol não é algo ruim. Em sua versão boa, ele contribui com o bom funcionamento do sistema circulatório. Entretanto, a versão ruim é perigosa para a saúde.

O colesterol é uma substância importante para nossa saúde, usada na formação da membrana das células e de alguns hormônios. Além disso, funciona como uma capa protetora para os nervos. Ele vem de duas fontes: do próprio organismo (fígado) e dos alimentos gordurosos.

Para saber como está essa combinação no organismo, somente através do exame de sangue. Por isso, é muito importante consultar regularmente um médico.

Em alguns casos, o paciente só descobre o problema quando sofre um ataque cardíaco ou derrame cerebral. A recomendação, portanto, é consultar um cardiologista pelo menos duas vezes ao ano.

Além disso, é muito importante manter um estilo de vida saudável, evitando o consumo de alimentos muito gordurosos, priorizando refeições equilibradas, com verduras e frutas no cardápio. Lembre-se também que a prática de atividade física regular é fundamental.

