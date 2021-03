Goiás perde para o Boavista-RJ e cai na 1ª fase da Copa do Brasil

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Rebaixado no Campeonato Brasileiro, o Goiás sofreu outro duro golpe no começo de 2021, ao perder nesta quinta-feira para o Boavista-RJ por 3 a 1, no estádio Elcyr Resende, em Saquarema, sendo eliminado ainda na primeira fase da Copa do Brasil.

Continua depois da publicidade

Nesta fase inicial, os times visitantes entram em campo jogando por um empate para avançar à segunda fase. Contudo, nem mesmo com o regulamento a seu favor, o time goiano conseguiu evitar a perda da vaga no Rio de Janeiro.

Além da eliminação, o Goiás também deixa de faturar prêmio de R$ 675 mil que receberia em caso de vaga na segunda fase. Mas apenas por participar da edição 2021, o time recebeu R$ 560 mil da CBF. Já o classificado, o Boavista agora aguardará o confronto entre Picos-PI e Atlético-AC para saber quem enfrentará na segunda fase da competição.

Advertisement

Com a bola rolando, o Boavista dominou as ações do primeiro tempo e construiu ótima vantagem. Logo aos 18 minutos, Michel Douglas tocou para Vitor Feijão e o jogador finalizou no canto direito do goleiro Marcelo Rangel, que não conseguiu evitar o gol.

Continua depois da publicidade

Animado com a vantagem, o Boavista manteve o embalo e dez minutos depois ampliou o placar. Michel Douglas foi lançado e tocou na saída de Marcelo Rangel. A bola foi entrando devagarinho, até parar no fundo das redes. Ainda no primeiro tempo, o Goiás teve a chance de diminuir o placar em cobrança de pênalti desperdiçada pelo zagueiro David Duarte aos 31 minutos.

Na etapa final, o Goiás melhorou em campo e chegou a descontar aos 20 minutos, quando David Duarte se redimiu do pênalti desperdiçado e balançou as redes após confusão na grande área.

Contudo, o Boavista teve tranquilidade para fazer o terceiro gol aos 30 minutos com Vitão, de cabeça, e dar números finais ao confronto, confirmando a classificação à segunda fase do campeonato.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].