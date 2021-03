Sem doses, município do Rio de Janeiro interrompe vacinação a novos públicos

Por Estadão - Estadão 8

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que, por falta de doses, os idosos de 75 anos ou menos não serão vacinados a partir desta sexta-feira, 12, como previa o calendário divulgado no início do mês. A vacinação só prosseguirá, no município do Rio, para idosos com 76 anos ou mais e para quem deve receber a segunda dose do imunizante. A medida foi anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo prefeito Eduardo Paes (DEM) na noite desta quinta-feira, 11.

Segundo nota da Secretaria de Saúde, os postos de vacinação do município tiveram uma procura maior do que o esperado nas 48 horas anteriores. A previsão para o período era vacinar 25 mil pessoas, mas foram vacinadas 38,6 mil. A pasta informou que assim que receber novas doses vai retomar o calendário de vacinação, iniciando a aplicação para idosos de 75 anos e prosseguindo no atendimento a idades menores. O prefeito divulgou a mesma informação pelas redes sociais.

