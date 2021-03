Corinthians anuncia mais dois casos de covid-19 no elenco

Por Estadão - Estadão 7

A direção do Corinthians anunciou nesta quinta-feira mais dois casos de covid-19 no elenco. Agora o clube paulista contabiliza 12 atletas afastados por conta do novo coronavírus. Em compensação, o goleiro Cássio, o lateral-direito Fagner e o volante Gabriel voltaram a reforçar o time nesta quinta-feira após cumprirem quarentena.

Os novos casos são os do meio-campista Roni e do atacante André Luis. Ambos testaram positivo na última bateria de exames. De acordo com o clube, a dupla já está isolada e não apresenta sintomas da doença.

Os outros afastados são os goleiros Caíque França e Guilherme, os laterais Fábio Santos e Lucas Piton, o zagueiro Raul Gustavo, os volantes Xavier, Ramiro e Camacho, o meia Ruan Oliveira e o atacante Cauê.

Por outro lado, o time passou a contar novamente com Cássio, Fagner e Gabriel no treino desta quinta-feira. Os três jogadores estavam afastados desde o dia 2 deste mês. Não apresentaram sintomas. E retomaram os trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava. O goleiro e o volante chegaram a treinar em campo. Fagner permaneceu na área interna do CT.

Dos três, apenas Cássio deve ser titular no domingo, na partida contra o São Caetano, fora de casa, pela quarta rodada do Paulistão. Com muitas baixas, o técnico Vagner Mancini pode escalar o Corinthians com Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Guilherme Biro; Gabriel, Araos e Cazares (Luan); Rodrigo Varanda, Mateus Vital e Antony (Jô).

