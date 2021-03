Após cinco meses, Liziero volta a treinar normalmente no São Paulo

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Fora dos gramados desde setembro, após romper ligamentos do tornozelo direito e ser submetido a cirurgia, o volante Liziero participou normalmente do treinamento do São Paulo, nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda.

Continua depois da publicidade

Liziero, de 23 anos, teve a carreira interrompida quando estava em boa fase e era titular no time utilizado pelo então técnico Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando atuou em oito dos 11 primeiros jogos após a paralisação por causa da pandemia.

Outras duas boas notícias no treino da manhã desta quinta-feira no São Paulo foi a presença de Igor Gomes e Paulino Bóia. Por causa de uma concussão sofrida diante do Botafogo de Ribeirão Preto, Igor Gomes desfalcou o time nas partidas contra Internacional de Limeira e Santos.

Advertisement

Já Paulinho Boia se recupera de uma artroscopia no joelho e pode se transferir para o Vasco na negociação que envolve o meia Benítez da equipe carioca.

Continua depois da publicidade

O São Paulo volta a campo, sábado, às 16h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, diante do Novorizontino. Será o último compromisso do time antes da paralisação do Campeonato Paulista, de 15 a 30 de março, anunciada nesta quinta-feira pelo governador João Doria.

O São Paulo lidera o Grupo B, juntamente com a Ferroviária, com sete pontos. A Ponte Preta soma apenas um, enquanto o São Bento perdeu os dois jogos disputados.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].