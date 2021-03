Passageira morre e 34 ficam feridos em acidente com ônibus no Rio

Por Estadão - Estadão 7

Uma passageira morreu e ao menos 34 pessoas ficaram feridas em decorrência de um acidente com um ônibus articulado no BRT (corredor de ônibus) Transoeste, na avenida Dom João VI, em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu às 19h40 desta quarta-feira, 10, entre as estações Embrapa e Mato Alto.

Segundo o consórcio que administra o BRT, o acidente foi causado por um automóvel que invadiu a pista exclusiva do BRT. O ônibus tombou e o veículo capotou. O motorista do automóvel teria fugido, ainda conforme o consórcio.

A prefeitura do Rio divulgou nota em que lamentou o acidente e afirmou que 34 pessoas feridas haviam sido encaminhadas para hospitais estaduais ou municipais. O nome e a idade da passageira morta ainda não haviam sido divulgados.

O corredor Transoeste foi interditado. O prefeito Eduardo Paes (DEM) se manifestou sobre o acidente pelas redes sociais. “Estou acompanhando com nosso Centro de Operações o acidente que tivemos essa noite com um BRT no corredor Transoeste. Nesse momento chegando para reunião com o governador do Estado tratando da pandemia”, postou Paes às 20h29.

Há uma semana, Paes anunciou que a prefeitura vai assumir a administração do BRT.

Fábio Grellet

Estadao Conteudo

