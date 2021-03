Mariana Aydar e Céu estão entre as atrações da 9ª #ViradaSPOnline de 2021

Por Estadão - Estadão 10

Com a cidade de São Paulo na fase vermelha, quem quiser se divertir pode aproveitar a 9ª #ViradaSPOnline de 2021, que ocorre neste sábado, 13 de março, e será transmitida pela plataforma #CulturaEmCasa. Serão diversas atrações com início às 12h e devem durar até a 0h.

o vivo do Teatro Sérgio Cardoso serão realizados os shows do músico Erik Escobar, da cantora Mariana Aydar, da cantora e compositora Céu e da compositora Alzira E. O evento consolidou-se no calendário cultural do estado de São Paulo, reunindo grandes nomes de diferentes linguagens artísticas e divulgando a cultura local das cidades paulistas para todo Brasil.

A #ViradaSPOnline, que é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com gestão da Organização Social Amigos da Arte, será realizado em parceria com a cidade de Sertãozinho.

Confira a programação da 9ª #ViradaSPOnline de 2021

Virada SP Online Sertãozinho

12h: Os palhaços – Dalapagarapa

13h: Banda Marcial Municipal da Juventude

14h: Orquestra Jovem

14h40: Tenor Jean William

15h: Vozes do Sertão

16h: Erik Escobar

17h: Mariana Aydar

18h30: Grupo Lamento do Interior

19h30: Alzira E – O que vim fazer aqui

20h30: Céu

22h: Zé Lopes e Diego

23h: Lucas e Luan

Na plataforma #CulturaEmCasa

