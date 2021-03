Ponte Preta e Paysandu avançam e 4 de Julho surpreende na Copa do Brasil

Por Estadão - Estadão 5

Ponte Preta e Paysandu confirmaram o favoritismo, venceram fora de casa, respectivamente, Gama e Madureira, e avançaram à segunda fase da Copa do Brasil. A surpresa, na tarde desta quarta-feira, na sequência da primeira etapa foi a vitória por 1 a 0 do 4 de Julho-PI sobre o Confiança.

Em Luziânia, o Gama saiu na frente com Daniel Alagoano, mas a Ponte Preta virou no segundo tempo com gols de Apodi, de cabeça, e Thalles. Agora, o time paulista aguarda quem passar entre Marília-SP e Criciúma, que se enfrentam na próxima semana. Com a classificação para a segunda fase, a Ponte garantiu uma premiação de R$ 675 mil.

No estádio Conselheiro Galvão, no Rio, o Paysandu venceu o Madureira, por 1 a 0, com gol de Denilson, de cabeça. De quebra, embolsou uma premiação de R$ 675 mil e continuou invicto na temporada 2021. Na próxima fase, o time paraense enfrentará o vencedor de Goianésia x CRB, jogo que será realizado na próxima quarta-feira, às 16h, no estádio Valdeir Oliveira.

A zebra apareceu em Piripiri, no interior do Piauí. O 4 de Julho surpreendeu o Confiança na Arena Ytacoatiara, e avançou com a vitória por 1 a 0 com gol de Caio César, de cabeça, já aos 46 minutos do segundo tempo. Os times enfrentaram um campo alagado e os visitantes ainda jogaram com um a menos desde os 33 minutos do segundo tempo. Agora, o clube piauiense poderá enfrentar outro rival sergipano. Afinal, o 4 de Julho espera por Sergipe ou Cuiabá.

