Atlético de Madrid vence Athletic Bilbao e abre 6 pontos na liderança do Espanhol

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

O Atlético de Madrid encerrou a sua série de tropeços como mandante no Campeonato Espanhol para reforçar a condição de líder. Nesta quarta-feira, voltou a vencer no Wanda Metropolitano após três jogos ao superar o Athletic Bilbao por 2 a 1, em duelo que havia sido adiado em janeiro por causa de uma nevasca em Madri.

Continua depois da publicidade

Marcos Llorente e Luis Suárez marcaram um gol em cada tempo para o Atlético de Madrid, que chegou aos 62 pontos, com seis a mais do que o Barcelona e oito à frente do Real Madrid. E cada um tem mais 12 jogos a disputar.

A equipe de Diego Simeone, que busca seu primeiro título da liga desde 2014, vinha perdendo terreno graças a alguns contratempos em casa. No último domingo, aos 43 minutos do segundo tempo, cedeu a igualdade em 1 a 1 ao Real. E já vinha de derrota por 2 a 0 para o Levante e igualdade por 2 a 2 frente ao Celta nos compromissos anteriores como mandante.

Advertisement

Iker Muniain abriu o placar para os visitantes de dentro da área após um cruzamento de Iñaki Williams aos 21 minutos. Llorente empatou com um cabeceio que desviou em um zagueiro nos acréscimos do primeiro tempo, e Suárez marcou o gol da vitória ao converter, aos 6 da segunda etapa, um pênalti sofrido por ele. Foi o 18.º gol do uruguaio no campeonato, o deixando a um de Lionel Messi, que foi seu companheiro no Barcelona, sendo o artilheiro do Espanhol.

Continua depois da publicidade

Foi a 308.ª vitória de Simeone à frente do Atlético, superando o recorde de Luis Aragonés. A equipe visitará o Getafe no sábado. Na próxima semana, vai viajar a Inglaterra para tentar reverter a derrota por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Chelsea.

O Athletic Bilbao, em oitavo lugar, perdeu a chance de se aproximar da briga por vagas em competições europeias. Está com 33, a quatro pontos do Villarreal, o sétimo colocado. Em abril, disputará duas finais da Copa do Rei, no dia 3, contra a Real Sociedad, a da temporada 2019/2020, e no dia 17, diante do Barcelona, pela 2020/2021.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].