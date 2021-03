Pele também sofre com fatores externos

Por Estadão - Estadão 8

Maior órgão do corpo humano, a pele sofre a maior exposição aos fatores ambientais. Por isso, alguns cuidados são necessários para a prevenção contra problemas para a saúde. Além do protetor solar, a alimentação adequada faz diferença, fornecendo assim os nutrientes necessários para evitar, por exemplo, o envelhecimento precoce.

As alterações na pele ocorrem naturalmente com o processo de envelhecimento. Entretanto, algumas estão relacionadas com o acúmulo de determinados hábitos, como a exposição ao sol sem a devida proteção. Essas situações causam problemas comuns, como: manchas, rugas e descamação.

Alimentação

A alimentação também interfere diretamente nesse processo. Isso porque a ausência de determinados nutrientes acelera o envelhecimento. Por isso, é muito importante manter uma dieta equilibrada, prevenindo esta e outras complicações para a saúde.

Na busca por uma pele saudável, promover a reposição algumas vitaminas e minerais pode não ser o suficiente. Especialistas informam que é necessário um cardápio equilibrado, que ofereça as quantidades certas de determinados nutrientes.

Além disso, é muito importante associar a alimentação saudável com a prática regular de atividade física. Para a prevenção adequada, é necessário contar com a ajuda de especialistas. Com a ajuda de exames, um médico poderá identificar os nutrientes necessários para cada caso. Um nutricionista também contribui na criação do cardápio.

