Com gols de jovens, Santos vence Deportivo Lara e abre vantagem na Libertadores

O Santos contou com o primeiro gol entre os profissionais de dois jovens formados na sua base para abrir vantagem na segunda fase preliminar da Copa Libertadores. Na Vila Belmiro, derrotou o Deportivo Lara por 2 a 1, nesta terça-feira. Vinicius Balieiro e Kaiky marcaram para o time em um jogo com três gols no segundo tempo.

Eles foram duas das novidades da escalação de Ariel Holan, assim como Ângelo grande destaque do primeiro tempo de um duelo em que o Santos teve atuação irregular, com dificuldade para finalizar e para barrar as ações ofensivas do Deportivo Lara, que disputou o seu primeiro jogo na temporada.

Já para o Santos, foi a primeira vitória em cinco compromissos, sendo dois com Holan. E que deixou o time com a vantagem de só precisar de um empate na próxima terça-feira, em Caracas, para avançar à terceira fase preliminar da Libertadores. Antes, no sábado, enfrentará o Ituano, também na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

O JOGO – Vindo de derrota por 4 a 0 para o São Paulo em sua estreia à frente do Santos, Holan fez mudanças na escalação que reforçaram a aposta em atletas recém-promovidos da base, ainda mais que peças importantes ficaram de fora do confronto, como Pará, Marinho e Kaio Jorge. Assim, Marcos Leonardo e Ângelo receberam uma chance no ataque e Kaiky foi escalado na zaga. Além disso, João Paulo recuperou a sua vaga no gol, com Vinicius Balieiro sendo improvisado na lateral direita.

Dessas apostas, uma se mostrou certeira logo nos minutos iniciais. Ângelo, de apenas 16 anos, foi o jogador mais perigoso do ataque santista no primeiro tempo. Na ponta direita, apostou em sua velocidade e dribles, buscou tabelas e fez lances individuais. E teve participação direta nas jogadas de perigo do time, em cruzamento que terminou com defesa de Curiel no cabeceio de Marcos Leonardo, com quem tabelou em outro momento, antes de bater ao gol.

Só que essas foram as duas únicas vezes em que o Santos conseguiu finalizar nos 45 minutos, muito também por ter errado vários passes perto da grande área. E algo que foi bem aproveitado pelo Deportivo Lara. Embora com a mira descalibrada – só acertou a meta em 1 de 6 disparos -, articulou alguns bons contra-ataques, principalmente pela esquerda e, inclusive, deu trabalho a João Paulo em uma cobrança de falta.

Pela necessidade de vencer em casa, o Santos buscou ocupar o ataque logo no começo da etapa final. E em uma jogada com a participação dos seus dois volantes abriu o placar: Sandry cortou a marcação e passou para Alison cruzar. O corte parcial da defesa deixou a bola nos pés de Balieiro, outro volante, mas improvisado na lateral, finalizar e fazer 1 a 0, aos 4 minutos. Só que o Deportivo Lara empatou na sequência. Após cobrança de escanteio, Anzorla se antecipou a Lucas Braga e mandou para as redes aos 6.

Com a nova igualdade, o Santos voltou a sofrer do mesmo problema do primeiro tempo: a dificuldade para finalizar. Ainda viu um outro gol de Anzorla ser anulado por impedimento, mas conseguiu passar novamente à frente do placar. E com outra promessa da base, o zagueiro Kaiky, que subiu alto para testar às redes após cobrança de escanteio de Jean Mota, aos 25.

No fim, o Santos buscou o terceiro gol, para viajar à Venezuela em condição mais confortável. Teve chances com Lucas Braga, Jean Mota e Gabriel Pirani. Não conseguiu, mas também não pode reclamar da sorte, pois João Paulo deu um susto ao dar um carrinho errado na lateral para afastar a bola. E ainda mostrou que seus jovens deverão ser importantes na sequência da temporada.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 2 X 1 DEPORTIVO LARA

SANTOS – João Paulo; Vinicius Balieiro, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry (Gabriel Pirani) e Soteldo; Lucas Braga, Marcos Leonardo (Jean Mota) e Ângelo (Bruno Marques). Técnico: Ariel Holan.

DEPORTIVO LARA – Curiel; España, Anzola, Cristopher Rodríguez e Sifontes; Segovia (Castillo), Bueno, Melean, Barrios (Jesús Silva) e Darwin Gómez; Salazar (Ángel Sánchez). Técnico: Martín Brignani.

GOLS – Vinicius Balieiro, aos 5, Anzola, aos 7, e Kaiky, aos 25 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Andrés Matonte (Uruguai).

CARTÕES AMARELOS – Alison, Anzola, Martín Brignani, Darwin Gómez, Vinicius Balieiro e Castillo.

LOCAL – Vila Belmiro, em Santos (SP).

