Com falhas defensivas, Inter perde para o São Luiz no Beira-Rio

O Internacional sofreu sua primeira derrota no Campeonato Gaúcho. Nesta segunda-feira, no Beira-Rio, marcou um gol contra nos acréscimos e perdeu por 2 a 1 para o São Luiz, em partida válida pela terceira rodada. Yuri Alberto, uma das novidades de uma escalação formada basicamente por jovens da base, fez o gol do time colorado.

Se o centroavante se destacou ao deixar a sua marca, outro jogador do elenco principal que recebeu uma chance nesta noite decepcionou: o meia Maurício foi escalado com a incumbência de ser a peça mais criativa, mas, tendo produzido pouco, acabou sendo substituído no intervalo.

Porém, quem mais contribuiu para o tropeço foi o sistema defensivo, que falhou nos dois gols do São Luiz: Daniel saiu mal da meta, permitindo que o time de Ijuí abrisse o placar com Hugo Almeida, e Tiago Barbosa fez um gol contra nos acréscimos do segundo tempo.

A derrota deixa o Inter com 4 pontos, na quarta colocação. Antes, a equipe havia vencido o Juventude (1 a 0) e empatado com o Pelotas (2 a 2). Já o São Luiz, que ganhou a segunda consecutiva, chegou aos seis pontos, na terceira posição. O time nunca havia vencido o Inter no seu estádio.

Na quarta rodada, novamente no Beira-Rio, o Inter vai receber o Ypiranga, sábado, às 21 horas. Já o São Luiz, também em casa, tentará ampliar a boa fase no domingo, quando duelará com o Novo Hamburgo.

O JOGO – Ainda com um time formado basicamente por jovens, observados no Beira-Rio, pelo técnico Miguel Ángel Ramírez, o Inter foi dirigido mais uma vez por Fabio Matias neste início do Campeonato Gaúcho. Mas o técnico do sub-20 teve os reforços de Maurício e Yuri Alberto, que voltaram mais cedo do período de recesso.

E mesmo com essas novidades no setor ofensivo, o time fez um início de jogo fraco, com posse de bola, mas pouca criatividade. Viu Lucas Ramos isolar a bola em tentativa de finalização colocada aos 8 e quase contou com uma trapalhada do zagueiro Rafael Goiano aos 21, quando o goleiro Renan Rocha saiu mal do gol para tentar cortar um lançamento para Yuri Alberto. Foi chegar com perigo, de fato, em uma cobrança de escanteio aos 28, em que João Félix cabeceou para fora.

Assim, quem marcou foi o São Luiz. Aos 38 minutos, Gabriel Araújo cobrou falta para a grande área, Daniel saiu mal do gol e Hugo Almeida, de cabeça, aproveitou para mandar às redes para o time visitante, que escapou de ceder o empate antes do intervalo graças ao goleiro Renan Rocha, que defendeu em dois tempos um chute de Maurício.

Na etapa final, o Inter seguiu sem ter uma atuação muito segura. Chegou com perigo aos 9, em cabeceio para fora de Johnny, mas levou grande susto aos 16, quando o São Luiz bateu escanteio rápido e viu Germano finalizar na rede, mas pelo lado de fora.

Só que conseguiu marcar aos 17 minutos. Heitor cruzou da direita, Rafael tentou o corte, mas a bola sobrou nos pés de Yuri Alberto. Da pequena área, mandou para as redes: 1 a 1. A virada poderia ter vindo aos 23 e com passe do centroavante, mas aí Peglow, livre e dentro da área, bateu para fora.

Acabou custando caro. Não levou o segundo aos 36 graças a Daniel, que fez difícil defesa em finalização de Ariel. O Inter ainda ficou com um a mais no fim, após Jadson ser expulso, mas não conseguiu ameaçar. E acabou sendo vazado no fim. Aos 49 minutos, João Marcus cruzou da direita e o zagueiro Tiago Barbosa, que tinha acabado de entrar, tentou cortar, mas mandou contra a própria meta, decretando o triunfo do São Luiz por 2 a 1.

O Inter enfrentou o São Luiz com a seguinte formação: Daniel; Heitor, Pedro Henrique (Tiago Barbosa), João Felix e Léo Borges; Johnny, Lucas Ramos, Maurício (Lucas Vital), Guilherme Pato (Amaya) e João Peglow (Vinicius Mello); Yuri Alberto (Nicolas).

