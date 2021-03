Correção: Magazine Luiza lucra R$ 219,5 milhões no 4º trimestre

Por Estadão - Estadão 9

A nota publicada anteriormente continha uma incorreção no terceiro parágrafo. O Ebitda apresentou alta de 1,1% ante o quarto trimestre de 2019, e não queda de 4%, como constou. Segue a nota corrigida:

A varejista Magazine Luiza encerrou o quarto trimestre de 2020 com alta de 30,6% no lucro líquido, para R$ 219,5 milhões. No acumulado do ano passado, o resultado encolheu 57,5%, para R$ 391,7 milhões.

No critério “ajustado”, sem considerar as despesas e receitas não recorrentes, o lucro líquido trimestral somou R$ 232,1 milhões, alta de 39,8% sobre outubro a dezembro de 2019. No ano de 2020, o lucro líquido ajustado atingiu R$ 377,8 milhões, queda de 25,1% em relação ao ano anterior.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) apresentou recuo de 4% entre o último trimestre de 2019 e o mesmo período de 2020, para R$ 504,7 milhões. Na comparação entre os dois exercícios, de 2019 e 2020, a queda foi de 14%, para R$ 1,527 bilhão.

Já o Ebitda ajustado do quarto trimestre atingiu R$ 523,8 milhões, alta de 5,6% sobre o mesmo período de 2019. No ano passado, o Ebitda ajustado atingiu R$ 1,506 bilhão, queda de 9,3% em relação a 2019.

A despesa financeira do quarto trimestre melhorou 36,8%, para R$ 118,8 milhões. No acumulado do ano, houve um salto de 483% na despesa financeira, de R$ 70,4 milhões em 2019 para R$ 410,5 milhões em 2020.

No padrão ajustado, seguindo a norma IFRS, a despesa financeira de 2019 foi de R$ 531,1 milhões, fazendo portanto que o indicador de 2020 apresente uma melhora de 22,7%.

A receita líquida da gigante do varejo atingiu R$ 10,065 bilhões no quarto trimestre de 2020, uma alta de 57,6% sobre o mesmo período de 2019. Entre janeiro e dezembro do ano passado, a receita somou R$ 29,177 bilhões, uma alta de 46,7% sobre o ano anterior.

‘Vários anos em um’

“A maior pandemia em mais de um século nos obrigou a viver muitos anos em apenas um”, diz o Magazine Luiza na mensagem da administração que comenta os resultados do quarto trimestre e do acumulado de 2020. Segundo a varejista, três prioridades foram elencadas: a saúde e segurança de todos que se relacionavam com a empresa, a garantia de continuidade das operações e a manutenção dos empregos. “Uma estava diretamente ligada às outras. Se falhássemos em uma, provavelmente falharíamos em todas”, diz o texto.

Com todas as suas lojas fechadas em 20 de março de 2020, pela primeira vez em 63 anos de história da companhia, o Magazine Luiza implementou a Medida Provisória 936, para suspender contratos de trabalho e a redução de jornada e salários, reduziu os salários dos diretores e conselheiros e renegociou contratos de aluguel e de prestação de serviços. “O caixa, que já era de R$ 7 bilhões, foi reforçado por uma emissão de R$ 800 milhões, em debêntures”, diz a companhia.

A varejista destaca que, no último trimestre do ano, mesmo com a abertura plena das lojas físicas, o e-commerce continuou a crescer em ritmo acelerado e mais do que dobrou em relação ao mesmo período do ano anterior – alta de 120%. As vendas no conceito mesmas lojas, por sua vez, avançaram 11% nos últimos três meses de 2020, mesmo com a redução do auxílio emergencial. “Geramos R$ 2 bilhões de caixa no período (R$ 3 bilhões no ano). E aumentamos em 40% o lucro líquido”, afirma.

