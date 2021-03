Chelsea vence duelo direto com Everton e se aproxima dos líderes do Inglês

Por Estadão - Estadão 10

O Chelsea fez mais uma exibição de força nesta segunda-feira. Cada vez mais embalado na temporada, o time londrino derrotou o Everton, por 2 a 0, em duelo direto na briga pelas primeiras posições do Campeonato Inglês. O placar, contudo, não refletiu fielmente o domínio da equipe da casa, no Stamford Bridge.

Foi a segunda vitória consecutiva do Chelsea sobre um adversário de peso, e direto na disputa pelo topo. Na rodada anterior, havia batido o Liverpool por 1 a 0, fora de casa. Com a sequência de resultados, o time se consolida na quarta colocação da tabela, com 50 pontos, cada vez mais perto de Leicester City (53) e Manchester United (54). A liderança segue distante, nas mãos do Manchester City, quase um virtual campeão, com 65.

A forte retomada do Chelsea na temporada tem “culpado”. Trata-se de Thomas Tuchel, que ainda não perdeu desde que chegou ao clube. São 11 jogos de invencibilidade, por diferentes competições. O ex-treinador do Paris Saint-Germain substituiu Frank Lampard, ídolo dentro de campo.

Em Londres, o Chelsea fez um duelo equilibrado com o Everton, porém sempre se apresentou com ligeira superioridade nos momentos ofensivos. Assim, levou mais perigo do que sofreu ao longo dos 90 minutos. A maior presença no ataque acabou pressionando a defesa do Everton, que ajudou no lance que abriu o placar. Ben Godfrey marcou contra aos 31 minutos.

No segundo tempo, o Chelsea mostrou ainda mais volume no ataque, nos primeiros minutos. E balançou as redes aos 9 minutos. Mas o belo gol marcado por Kai Havertz foi anulado porque ele ajeitou a bola no braço esquerdo ao dominar no peito antes de finalizar para o gol.

Aos 20, Havertz voltou a levar perigo dentro da área. O goleiro Jordan Pickford saiu mal e fez falta sobre o atacante do Chelsea: pênalti. O brasileiro Jorginho, naturalizado italiano, bateu no canto e converteu, sacramentando a vitória dos anfitriões.

