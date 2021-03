Mononucleose: sintomas podem se confundir com outras doenças

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Algumas doenças possuem sintomas semelhantes e, por isso, exigem uma investigação mais detalhada para o início do tratamento eficaz. Muitas vezes, é possível confundir os sinais da mononucleose com a gripe ou resfriado: febre, mal-estar, dores de cabeça e na garganta e até ínguas na região do pescoço.

Também conhecida como a doença do beijo, a mononucleose é uma síndrome causada pelo vírus chamado epstein-barr. O nome popular resume bem a forma de transmissão.

Continua depois da publicidade

Uma única gota de saliva contém cerca de dois bilhões de bactérias. O beijo, aliás, pode transmitir outras doenças além da mononucleose, como: hepatite e sífilis.

Continua depois da publicidade

Orientação

Os pacientes com mononucleose precisam manter repouso absoluto, com ao menos oito horas de sono por dia. O descanso e a alimentação saudável são fundamentais para a recuperação do corpo. Por isso, o cardápio deve eliminar alimentos gordurosos e doces, deixando mais espaço para frutas, verduras e legumes.

Para o diagnóstico correto, é fundamental contar com a ajuda de um médico. Dependendo do caso, o profissional indicará alguns medicamentos e até mesmo vitaminas, reforçando o organismo.

Júnior Batista

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].