Com Carlos Sánchez, Santos divulga lista de 45 jogadores para a Libertadores

A comissão técnica do Santos definiu neste domingo a lista de jogadores inscritos para a disputa da segunda fase preliminar da Copa Libertadores. Foram relacionados 45 atletas para as partidas contra o Deportivo Lara, da Venezuela, sendo que a primeira será nesta terça-feira, às 19h15, no estádio da Vila Belmiro, em Santos.

A lista do técnico argentino Ariel Holan tem os nomes mais conhecidos dos torcedores, além de algumas novidades como Cadu, Pedro Scaramussa e Lucas Barbosa. Outro que chama atenção é Carlos Sánchez. O uruguaio, que não joga desde o começo de outubro, foi inscrito, mesmo em fase final de recuperação de lesão no joelho.

Além de Sánchez, outros nomes que estão no departamento médico também foram inscritos como Laércio, Kaio Jorge, Jobson e Madson. O atacante Raniel, que se recupera de uma trombose venosa aguda (TPV) na perna direita, não está na lista.

Já o atacante Marinho não deve enfrentar o Deportivo Lara. Ele cumpriu os 10 dias de isolamento por causa da covid-19 e voltou ao CT Rei Pelé na última sexta-feira para exames, como pede o protocolo. No sábado e no domingo, realizou apenas atividades na academia e no departamento médico, sem ir a campo.

Assim, as chances de Marinho entrar em campo contra o Deportivo Lara são mínimas. Ariel Holan já trabalha com a possibilidade de não contar com o atacante, principal jogador do Santos na temporada passada. Ele não enfrentou Bahia (pelo Campeonato Brasileiro), Santo André, Ferroviária e São Paulo (todos pelo Campeonato Paulista). Agora precisa recuperar o condicionamento físico e só deve entrar em campo no fim de semana contra o Ituano, em Santos.

Sem Marinho, o Santos deve entrar em campo com John (João Paulo); Sandro, Luiz Felipe (Kaiky), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Gabriel Pirani (Bruno Marques); Lucas Braga, Jean Mota e Soteldo.

Confira a lista de inscritos do Santos na Libertadores:

Goleiros

1 – Vladimir

31 – John

34 – João Paulo

Laterais

3 – Felipe Jonatan

4 – Pará

12 – Cadu

15 – Mikael

13 – Madson

22 – Pedro Scaramussa

33 – Sandro

Zagueiros

2 – Luiz Felipe

6 – Laércio

14 – Luan Peres

26 – Robson

28 – Kaiky

32 – Jhonnathan

35 – Sabino

44 – Alex

42 – Wagner Palha

Meio-campistas

5 – Alison

7 – Sánchez

8 – Jobson

17 – Vinicius Balieiro

18 – Guilherme Nunes

20 – Gabriel Pirani

21 – Lucas Barbosa

24 – Kevin Malthus

37 – Lucas Lourenço

38 – Sandry

41 – Jean Mota

45 – Ivonei

Atacantes

9 – Kaio Jorge

10 – Soteldo

11 – Marinho

16 – Copete

19 – Bruno Marques

23 – Arthur Gomes

25 – Fernandinho

27 – Ângelo

29 – Allanzinho

30 – Lucas Braga

36 – Marcos Leonardo

39 – Tailson

40 – Anderson Ceará

43 – Renyer

