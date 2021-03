Humorista Kleber Lopes morre aos 39 anos por complicações da covid-19

Por Estadão - Estadão 34

Advertisement

Advertisement

O humorista Kleber Lopes, que interpretava o personagem Ricky Marcos em A Praça é Nossa, morreu neste domingo, 7, devido a uma parada cardíaca decorrente de complicações da covid-19. O SBT comunicou e lamentou o ocorrido.

Continua depois da publicidade

Lopes tinha 39 anos e estava internado desde sábado, 6, no Hospital Municipal de Urgência, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo.

Ator e bailarino, ele começou a fazer parte do corpo de balé da emissora no início dos anos 2000 e atuou em diversas atrações, como musicais e eventos especiais.

Advertisement

Naquela década, ainda do balé, Lopes ingressou no programa de humor comandado por Carlos Alberto de Nóbrega, cuja abertura passou a ter uma apresentação de dança. “Ao longo dos anos, Kleber passou a fazer figuração e elenco de apoio nas esquetes, destacando-se pela irreverência e o talento”, disse o SBT no comunicado.

Continua depois da publicidade

Foi em 2016 que o ator começou a interpretar o personagem Ricky Marcos, um cantor inspirado em Ricky Martin. Depois, ele formou parceria com Andréa de Nóbrega, atuando como Gigi do quadro A Nova Rica. “O SBT presta solidariedade à família e aos amigos do ator e deseja que Deus conforte sua família”, lamentou a emissora.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].