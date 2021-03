Flick admite interesse do Bayern em Haaland: 'Existem muitas possibilidades'

Por Estadão - Estadão 13

Advertisement

Advertisement

Após ver Erling Haaland marcar duas vezes contra sua equipe, o técnico do Bayern de Munique, Hans-Dieter Flick, admitiu que o clube bávaro tem interesse na contratação do atacante norueguês, uma das maiores revelações do futebol mundial e que é pretendido pelos principais clubes da Europa.

Continua depois da publicidade

Questionado pela emissora Sky Germany se via Haaland como substituto do artilheiro polonês Robert Lewandowski no Bayern de Munique no futuro, Flick não descartou a possibilidade. “Existem muitas possibilidades na vida. Nada pode ser descartado”, pontuou, antes de ponderar.

“Mas é algo para o futuro e ele tem um contrato de longo prazo com o Borussia Dortmund (até junho de 2024) e é uma opção para muitos clubes importantes, que certamente estão pensando nele”.

Advertisement

O prolífico atacante norueguês marcou incríveis 45 gols em 46 partidas desde que ingressou no Borussia Dortmund em janeiro de 2020 e, aos 20 anos, chegou à impressionante marca de 100 gols na carreira ao balançar as redes duas vezes contra o Bayern de Munique. O Borussia Dortmund, porém, foi derrotado por 4 a 2 pelo rival bávaro. Nesta temporada, o jovem norueguês anotou 29 tentos em 28 jogos.

Continua depois da publicidade

O Bayern está de olho no talentoso jogador, mas, como frisou Flick, a negociação não seria para o presente. “Quanto ao futuro, nem todos sabemos. As coisas podem acontecer muito, muito rapidamente no futebol. É por isso que não estou realmente preocupado com isso”.

De acordo com o jornal alemão Bild, Haaland tem em seu contrato com o Dortmund uma cláusula de rescisão estimada em 100 milhões de euros (R$ 678 milhões, na cotação atual), que poderá ser ativada apenas em 2022.

Além do Bayern de Munique, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain e Juventus também estão interessados no artilheiro norueguês, apontado ao lado de Mbappé como os jovens mais talentosos do futebol mundial.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].